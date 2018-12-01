حدث ليلًا| أمطار غزيرة تضرب الدلتا والتضامن تعلن موعد صرف المعاشات

القاهرة- مصراوي:

شهدت الليلة الماضية، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، العديد من الأحداث على الصعيدين الإقليمي والدولي.

محليًا، أعلنت وزارة التضامن موعد صرف معاشات شهر ديسمبر، وضرب أمطار غزيرة بعض محافظات الوجه البحري، وأعلن مركز التنبؤ بالفيضان التابع لوزارة الري، خريطة التوقعات للأمطار اليوم.

ويرصد مصراوي، أبرز أحداث الليلة الماضية.

بالخرائط.. مركز التنبؤ بالفيضان يعلن توقعاته لطقس السبت

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التضامن تعلن موعد صرف معاشات شهر ديسمبر

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