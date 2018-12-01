الكشف سري والعلاج مجاني.. تفاصيل حملة المسح الطبي لطلاب الثانوية

كتب - أحمد جمعة:

تنطلق اليوم السبت، المرحلة الأولى من حملة المسح الطبي لطلبة المدارس الثانوية بجميع فئاتها، على فيروس "سي" والكشف عن الأمراض غير السارية، تحت شعار "100 مليون صحة"، تزامنًا مع بدء المرحلة الثانية في "المبادرة الرئاسية".

وأعلنت وزارة الصحة تقسيم حملة مسح طلاب الثانوية إلى 3 مراحل، تبدأ اليوم المرحلة الأولى ولمدة 3 أشهر وتستهدف مليونا و١٢٢ ألف طالب من مدارس المحافظات التسع بالمرحلة الأولى للمبادرة، وهي: الإسكندرية والبحيرة ومرسى مطروح وجنوب سيناء والقليوبية والفيوم وأسيوط ودمياط وبورسعيد، وذلك من خلال ٣٨٠ فريقا طبيا متحركا تجوب ٢٢٠٦ مدرسة ما بين مدارس ثانوية وثانوية تمريض ومعاهد أزهرية.

ومن المقرر استخدام "الكاشف السريع"، والذي يأخذ نقطة دم واحدة من كل طالب، على أن تُحلل تلك النقطة، للكشف عن تواجد الأجسام المضادة لفيروس سي، ومدى ميل الطالب للإصابة بمرض "السكري"، فضلاً عن قياس "الضغط"، والسمنة.

وقالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، في تصريحات سابقة، إن إطلاق الفحص الشامل لطلاب المدارس الثانوية، يأتي باستخدام عقار "سوفوسبيفير/ليديباسفير" المُصرح به دوليا لعلاج المرضي بالالتهاب الكبدي الوبائي "فيروس سي"، والمعتمد من منظمة الغذاء والدواء الأمريكية، مشيرة إلى أن هذا العقار يعطي للأطفال بين عمر من 12 إلى 18 عاما، وذلك من خلال لجان كبد الأطفال والتى تم إنشاؤها حديثا بأفرع الهيئة العامة للتأمين الصحي على مستوي الجمهورية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، أنه تم تجهيز كل مدرسة بغرفة مزودة بمكاتب وأجهزة كمبيوتر متصلة بالإنترنت لتيسير عمل الفرق الطبية على أن يتم مسح الطلاب من خلال كارت ينطوي على نموذج إقرار موافقة ولي الأمر على إجراء الفحص مع الحفاظ على سرية وخصوصية الطلاب المكتشف إصابتهم لتفادي التمييز والتنمر على أن يخطر ولي أمر الطالب هاتفيا خلال ٧ أيام عمل من تاريخ الفحص ويستكمل علاج الطالب المصاب داخل مستشفى التأمين الصحي التابعة لمدرسته.

ولفت إلى أن الكشف سيتم داخل المدارس بالتتابع، ولن يُعطل الطلاب بأي حال من الأحوال عن دراستهم، حيث لن يستغرق الفحص أكثر من 10 دقائق، ليطمئن أولياء الأمور على أبنائهم، دون أن يتحملوا أية مبالغ مادية.

وأكدت وزارة الصحة التزام الدولة بتحمل نفقات العلاج بالمجان تماماً لمن يثبت إصابته بأي من الأمراض الأربعة التي تضمها "المبادرة".

يأتي ذلك تزامنا مع انطلاق المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية تحت شعار (١٠٠ مليون صحة) اليوم، وتستمر لمدة ثلاثة أشهر، في ١١ محافظة، هي: أسوان والأقصر وسوهاج وبني سويف والبحر الأحمر والسويس والإسماعيلية وشمال سيناء والقاهرة والمنوفية وكفر الشيخ.