سؤال برلماني: لماذا لا تتقدم مصر لتنظيم كأس الأمم الأفريقية 2019؟

كتب- أسامة عبد الكريم:

وجه النائب عمرو الجوهري، سؤالًا برلمانيًا لوزير الشباب والرياضة، "لماذا لا تتقدم مصر لاستضافة كأس الأمم الأفريقية ٢٠١٩، بعدما أعلن الاتحاد الأفريقي عدم جاهزية الكاميرون وسحب التنظيم منها؟"

وقال الجوهري لمصراوي، إن "مصر مؤهلة لتنظيم كأس الأمم الأفريقية ٢٠١٩، ومن الناحية الأمنية الوضع الحالي أفضل كثيرا ومباريات المنتخب لا تكون بنفس الشحن الجماهيري لمباريات الأندية المحلية.

وتابع: "من حيث الملاعب، لدينا ملاعب مؤهلة من بينها استاد برج العرب بالإسكندرية واستاد القاهرة، كما يمكن الاستعانة بمدن أخرى مثل الغردقة، وأسوان والسويس.

وأوضح عضو البرلمان، أنها فرصة جيدة لتنشيط السياحة المصرية الأفريقية من حيث تواجد المباريات في مدن سياحية مختلفة، إضافة إلى أنها فرصة جيدة للتواصل مع أفريقيا والترابط بين الشعوب الأفريقية، وإنشاء معارض تجارية وصناعية لتسويق منتجاتنا للدول الأفريقية المختلفة.

وأردف: "فرصة جيدة لفتح قنوات سياسية مع الدول المشتركة وشعوبها بدعوة سفرائها ورؤسائها لزيارة مصر أثناء الحدث الأفريقي".