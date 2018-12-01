اليوم.. انطلاق المؤتمر السنوي الثالث لـ"الأهرام الاقتصادي" بمشاركة 6 وزراء

كتب- محمد عبدالناصر:

تنطلق اليوم السبت، فعاليات المؤتمر السنوى الثالث لـ"الأهرام الاقتصادى"، بعنوان "الاقتصاد المصري من التعافي إلى الانطلاق"، برعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وبمشاركة 6 وزراء ورؤساء بنوك حكومية وخاصة.

وتتحدث في الجلسة الافتتاحية الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، والدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومحسن عادل، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، والفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس والمنطقة الاقتصادية، والكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، ونقيب الصحفيين، والكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والكاتب الصحفي خليفة أدهم، رئيس تحرير الأهرام الاقتصادي.

ويناقش المؤتمر عبر 4 جلسات تطورات الأداء الاقتصادي خلال الفترة الماضية، في ضوء التقارير العالمية الصادرة عن المؤسسات، والتوقعات الإيجابية للمستقبل على ضوء التحسن الملحوظ في المؤشرات الاقتصادية، واستنادا للنجاح الملموس الذي حققه برنامج الإصلاح الاقتصادي والقرارات الجريئة التي اتخذتها الدولة خلال السنوات الماضية.

وتسلط الجلسة الأولى من المؤتمر الضوء على برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري بين الشمولية والكفاءة، وتترأس الجلسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري والمتابعة.

كما تناقش الجلسة الثانية كفاءة السياسة النقدية والشمول المالي في مصر، التي يتولى إدارتها جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، ويتحدث فيها محمد الأتربي، رئيس بنك مصر، وطارق فايد، رئيس بنك القاهرة، ومحمد الديب، رئيس بنك QNB الأهلي، وطارق الخولي، رئيس بنك SAIB ومحمد برو، الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات دبي الوطني.

ويناقش المؤتمر في جلسة تبعات أزمة الأسواق الناشئة ومدى تأثيرها على أسواق المال، سامح الترجمان، رئيس مجلس إدارة شركة بلتون المالية القابضة.

ويتطرق المؤتمر في جلسته الثانية إلى ملف العاصمة الإدارية والمدن العمرانية الجديدة، وآفاق التعمير والتنمية، ويرأس الجلسة اللواء أحمد زكي عابدين، رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، ويتحدث بها المهندس خالد عباس، وزير الإسكان للمشروعات القومية، وعبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، والمهندس محسن صلاح، رئيس شركة المقاولون العرب والدكتور أسامة بشاي، نائب رئيس شركة أوراسكوم.

كما تسلط الجلسة الأخيرة التي تحمل عنوان "مشروعات التطوير العقاري ودفع النمو والتشغيل"، الضوء على تطورات القطاع العقاري ودوره في دفع معدلات النمو، باعتباره قاطرة النمو، ويترأس الجلسة فتحي السباعي، رئيس بنك التعمير والإسكان، ويتحدث فيها المهندس حسين صبور، رئيس مكتب صبور الهندسي، وهشام طلعت مصطفى، رئيس مجلس إدارة مجموعة طلعت مصطفى، والمهندس درويش حسنين، رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية المصرية، ومحمد كرار، رئيس شركة مكسيم للتنمية العقارية، والدكتور أحمد شلبى، رئيس مجلس إدارة تطوير مصر، والمهندس أحمد الهيتمى، رئيس شركة مدينة نصر للإسكان.