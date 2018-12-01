نجوم 5 دول في أوبرا عايدة على المسرح الكبير بدار الأوبرا الأسبوع المقبل

القاهرة- أ ش أ:

تقدم فرقة "أوبرا القاهرة" تحت إشراف مديرها الفني الدكتورة إيمان مصطفى، أوبرا عايدة للإيطالي العالمي فيردي، على مدار أربعة أيام متصلة بدءا من مساء الثلاثاء المقبل، بمشاركة نجوم من 5 دول على المسرح الكبير بدار الأوبرا، بمشاركة فرقة باليه أوبرا القاهرة باشراف مديرها الفنى أرمينيا كامل ومصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو الإيطالي ديفيد كريشنزى مع كورال أوبرا القاهرة تدريب الفرنسية باسكال روزيه، ومن إخراج الراحل الدكتور عبد المنعم كامل والاخراج التنفيذى لحازم طايل، ويصاحب العرض ترجمة باللغتين العربية والانجليزية.

ويؤدي الأدوار الرئيسية في العرض نخبة من نجوم مصر والعالم هم السوبرانو إيمان مصطفى بالتبادل مع اليابانية ميشى ناكامارو فى دور عايدة، التينور الكوري جيمس لي بالتبادل مع الإيطالي داريودي فيتري فى دور راداميس، الباريتون مصطفى محمد بالتبادل مع عماد عادل في دور أموناصرو، الميتزوسوبرانو جيهان فايد بالتبادل مع جولي فيظي وأمينة خيرت في دور أمنيرس، الباص رضا الوكيل في دور رامفيس، الروماني جيلو دوبريا بالتبادل مع اسامة جمال في دور الملك، رشا طلعت في دور كبير الكهنة، والتينور تامر توفيق بالتبادل مع أسامة علي وإبراهيم فريد وإبراهيم ناجي في دور الرسول‪.

جدير بالذكر أن أوبرا عايدة كتبها الموسيقار الإيطالي العالمي فيردي عن قصة عالم الآثار الفرنسي أوجست مارييت التي تخلد انتصار المصريين على الأحباش، ويقع قائد الجيش الفرعوني راداميس في غرام الأميرة الحبشية عايدة بعد أسرها ويحاول الفرار من حاكم البلاد الذي اكتشف خطتهما وأمر بدفن القائد راداميس حيا لاتهامه بالخيانة العظمى لتنتهى الأوبرا باستسلامه فى قبره الذى سبقته إليه عايدة.

تجدرالإشارة إلى أن أوبرا عايدة كتبت خصيصا لتقدم ضمن الاحتفالات بانتهاء حفر قناة السويس، ولكن حالت ظروف الحرب دون تقديمها آنذاك، وظهرت للنور لأول مرة على مسرح الأوبرا الخديوية فى ٢٤ ديسمبر عام ١٨٧١، وتتميز بالديكورات الفخمة التى تعكس عظمة تاريخ مصر وتراثها الحضارى وبالأعداد الضخمة للعارضين والمجموعات، كما نال أحد مقاطعها الموسيقية الذى يصور لحظة الانتصار "مارش النصر" شهرة واسعة، ولاقت نجاحا كبيرا عند عرضها فى مختلف دول العالم وأصبحت عملا أساسيا فى ريبرتوار كل فرق الأوبرا العالمية.