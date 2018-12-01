التضامن تعلن موعد صرف معاشات شهر ديسمبر

القاهرة- أ ش أ:

وجهت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى رؤساء صندوقى التأمين الاجتماعي بقطاعيه الحكومى، والأعمال العام والخاص بإتخاذ كافة الإستعدادات اللازمة لبدء صرف معاشات شهر ديسمبر اعتباراً من السبت الموافق الأول من شهر ديسمبر لعدد 7.6 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية 12.7 مليار جنيه، وتيسير عمليات الصرف مع ضمان انتظام الصرف من المنافذ المختلفة.

وأشارت وزيرة التضامن، في تصريحات اليوم، إلى أن أصحاب المعاشات الذين يصرفون من منافذ صندوقىّ التأمين الاجتماعي وعددهم 2.6 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية تقارب 3.3 مليار جنيه متاح لهم الصرف من ماكينات الصرف الآلية بداية من يوم السبت الأول من ديسمبر، ومن خلال منافذ مكاتب التأمينات يوم الأحد الثانى من ديسمبر.

وأضافت أن المعاشات المحول صرفها على بنك ناصر الاجتماعي ، ومكاتب البريد وعددها 3.5 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية 5.7 مليار جنيه تستحق الصرف خلال الأسبوع الأول من شهر ديسمبر، ومن المقرر أن يتم صرف المعاشات المحولة على البنوك وعددها 1.5 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية قدرها 3.7 مليار جنيه إعتباراً من يوم 10 ديسمبر.

وناشدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، المواطنين أصحاب المعاشات باصطحاب بطاقة الرقم القومى عند صرف المعاش، لتحديث بياناتهم، وضمان إتمام عملية الصرف، حيث تقوم الهيئة بتحديث بيانات أصحاب المعاشات والقائمين بالصرف والمستفيدين .

وأكد محمد سعودي رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي أنه تم إتخاذ كافة الإستعدادات اللازمة لتيسير عمليات صرف المعاشات ولضمان إنتظام الصرف من كافة المنافذ والعمل على تذليل أي عقبات قد تواجه أصحاب المعاشات، وحصولهم على مستحقاتهم المالية وتزويد جميع منافذ الصرف وماكينات الصراف الآلي بالأموال اللازمة.

في السياق ذاته، أوضح سامي عبدالهادي رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص أنه تم التنبيه على جميع منافذ الصرف بضرورة فتح أبوابها منذ الصباح الباكر ليوم الصرف وعدم مغادرة المنافذ إلا بعد حصول اّخر مستحق متواجد بالمنفذ على مستحقاتهم حتى بعد مواعيد العمل الرسمية، كما أنه تم تشكيل فريق عمل متكامل للوقوف على أية مشكلات قد تواجه عملية الصرف في جميع مكاتب الصرف على مستوى الجمهورية .