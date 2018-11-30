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"البحوث الإسلامية": تدريب الأئمة الوافدين على الفهم الصحيح للنصوص الشرعية

11:46 م الجمعة 30 نوفمبر 2018
"البحوث الإسلامية": تدريب الأئمة الوافدين على الفهم الصحيح للنصوص الشرعية

الدكتور محيي الدين عفيفي

كتب- محمود مصطفى:

قال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور محيي الدين عفيفي، إن الحلقات التي عقدتها أكاديمية الأزهر الشريف لتدريب الأئمة والوعاظ على مستوى العالم تمثل جانب التدريب العملي، مشيرة إلى أنها تتناول مناقشة حوارية حول بعض النصوص القرآنية والنبوية التي أسئ فهمها، وحاولت جماعات التطرف نشرها بين الناس وتضليل عقولهم بعد أن قاموا بتغيير مرادها وتكييفها حسب أهواءهم.

وأضاف عفيفي - في بيان للمجمع اليوم الجمعة-، أن التدريب من خلال تلك الحلقات يستعرض الاختلافات المذهبية المتنوعة في المسائل المطروحة على الساحة، والقضايا الفكرية المختلفة التي تدور حول جنباتها شبهات جماعات العنف والإرهاب.

ولفت إلى أن مناقشة تلك النصوص والحديث حول هذه القضايا يأخذ في اعتباره ضوابط فهم النص وضوابط فهم الواقع، حيث يتم تدريب الإمام في كل مسألة من المسائل على الفهم الصحيح لمراد تلك النصوص وكيفية تفنيد الشبهة المثارة حولها.

مجمع البحوث الإسلامية محيي الدين عفيفي أكاديمية الأزهر الشريف الأئمة الوافدين

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