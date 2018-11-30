بعد ذبح عجل بالأهلي.. رئيس "المجازر بالطب البيطري": "لو كان حد بلغني كنت هبعت الشرطة"

كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور حسن الجعويني، رئيس الإدارة المركزية للمجازر العامة بهيئة الطب البيطري بوزارة الزراعة، إن القانون المصري يجرم ذبح الماشية خارج المجازر، لافتا إلى أن المواد 109 تمنع الذبح خارج السلخنة، والمادة 143 مكرر تجرم وتعرض صاحب المسؤولية للحبس والغرامة.



وأضاف الجعويني في تصريحات خاصة لمصراوي، أن العقوبة تتراوح من حبس لمدة 6 أشهر إلى سنة وغرامة 200 إلى 500 جنيهًا، قائلاً: "لو كان حد بلغني أثناء ذبح عجل الأهلي، كنت هبعتلهم الشرطة".

وتابع: "على الأندية أو المؤسسات إبلاغ الجهات لتوفير أطباء متخصصين للحد من تلك المخاطر".

وأثار واقعة ذبح مسؤولو النادي الأهلي لـ"عجل" أثناء المران أمس الخميس، لـ"فك النحس"، وذلك بعدما ودع الفريق مؤخرا بطولتي دوري الأبطال وكأس زايد للأندية، فضلا عن الخسارة أمام المقاولون العرب الثلاثاء الماضي بالدوري.

وفي 20 نوفمبر الجاري، أيضًا قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، واللاعبين بذبح عجل في مقر القلعة البيضاء، وذلك من أجل مواصلة الزمالك لمسيرة الانتصارات بمسابقة الدوري الممتاز.