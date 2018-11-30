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    الصحة: مد العمل بمبادرة "مسح فيروس سي" في 9 محافظات

    07:49 م الجمعة 30 نوفمبر 2018
    الصحة: مد العمل بمبادرة "مسح فيروس سي" في 9 محافظات

    كتب - أحمد جمعة:
    قررت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، مد المرحلة الأولى من مبادرة "100 مليون صحة" لمسح فيروس سي والكشف عن الأمراض المعدية، لمدة شهر.

    ومن المقرر أن تنتهي المرحلة الأولى للحملة اليوم الجمعة في 9 محافظات هي: بورسعيد، الإسكندرية، القليوبية، الفيوم، البحيرة، دمياط، أسيوط، جنوب سيناء، مرسى مطروح.

    وأرسلت الحملة القومية للقضاء على فيروس سي، خطاباً إلى وكلاء وزارة الصحة بالمحافظات التسع، لإبلاغهم بمد العمل بالمبادرة حتى 31 ديسمبر المقبل، بطاقة 50% من الفرق العاملة.

    أما المرحلة الثانية سيتم تنفيذها بـ11 محافظة خلال الفترة من ديسمبر المقبل حتى فبراير 2019، حيث تشمل تلك المرحلة محافظات: شمال سيناء، والبحر الأحمر، وبنى سويف، والقاهرة، والإسماعلية، والسويس، وكفر الشيخ، والمنوفية، وسوهاج، وأسيوط، والأقصر.

    وزارة الصحة هالة زايد مسح فيروس سي 100 مليون صحة

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