مطار الغردقة يستقبل رحلة تسويقية رومانية للمدن السياحية

كتب - طه عبيد:

استقبل مطار الغردقة الدولي، رحلة طيران على متنها رؤساء الشركات السياحية الرومانية ضمن رحلة تسويقية للمدن السياحية المصرية بينها مدينتي الغردقة وشرم الشيخ.

وصرح الطيار طارق فوزي رئيس الشركة المصرية للمطارات، بأن الرحلة رقم BUR507 التابعة لشركة AIR BUCHAREST الرومانية وصلت الغردقة قادمة من مطار أوتبيني بمدينة بوخارست وعلى متنها 148 راكبا.

وأضاف فوزي، أنه جرى استقبال الطائرة بتقليد رش المياه، وهو المتبع بمثابة الترحيب والاحتفال بالوصول بأول رحلة للمطار، وتم تخصيص فريق من العلاقات العامة من الشركة المصرية للمطارات لتسهيل إجراءات وصول الركاب وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم والتي قامت باستقبالهم بباقات من الورود.

ومن المقرر أن تستغرق الرحلة 4 أيام في مدينة الغردقة بين منتجعات وفنادق المدينة بهدف التسويق، ويغادرون الغردقة إلى مدينة شرم الشيخ لاستكمال الجولة السياحية والاستمتاع بالمدن السياحية المصرية، وذلك يأتي في إطار الترويج وتشجيع حركة السياحة الوافدة للبلاد.