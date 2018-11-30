مسؤول: 2400 ملعب خماسي مقام على الأراضي الزراعية.. ولن نتوقف عن إزالة التعديات

كتب-أحمد مسعد:

كشف مسؤول بوزارة الزراعة، عن أن عدد الملاعب المخالفة التي صدر بحقها قرارت الإزالة بلغت 2400 ملعب (خماسي) كرة قدم مقامة على مساحة 800 فدان على مستوى الجمهورية.

وقال المسؤول -الذي فضل عدم ذكر اسمه، في تصريحات خاصة، لمصراوي-، الحملة التي بدأتها الوزارة منتصف الأسبوع لن تتوقف عن تنفيذ إزالة التعديات على الأراضي الزراعية.

وأضاف المصدر أن "القانون لا يوجد به مادة تمنع من تطبيق الإزالة.. وحماية الأراضي الزراعية واجب وطني".

وأشار إلى أن "استمرار التعديات على الأراضي الزراعية الخصبة يعد تعدياً على مستقبل الغذاء ويهدد مصير التنمية الاقتصادية مما يعد تهديد للأمن القومي المصري".

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