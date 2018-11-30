أكثر الكلمات إنتشاراً

قمة العشرين احتجاجات فرنسا رانيا يوسف مهرجان القاهرة السينمائي جمال خاشقجي الطقس محمد صلاح

7 أطفال من دور الرعاية يزورون أمهاتهم السجينات في سجن القناطر

05:46 م الجمعة 30 نوفمبر 2018
7 أطفال من دور الرعاية يزورون أمهاتهم السجينات في سجن القناطر

سجن القناطر للنساء

كتب- علاء عمران:

استقبل سجن القناطر للنساء 7 أطفال من المودعين بإحدى دور الرعاية الاجتماعية الخارجية، في زيارة لأمهاتهم المسجونات المودعات بالسجن.

اصطحبت الأخصائيات الاجتماعيات بالسجن الأطفال من دور الرعاية المودعين بها إلى السجن لزيارة أمهاتهم، وذلك بعد موافقة قطاع مصلحة السجون على تلك الزيادة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بإعلاء قيم حقوق الإنسان، وإعادة تأهيل نزلاء السجون لانخراطهم في مدارج المجتمع عقب انقضاء العقوبة وتحقيق قدر من الاستقرار النفسي والاجتماعي للنزلاء داخل محبسهم.

دور الرعاية الاجتماعية سجن القناطر الأخصائيات الاجتماعيات

الخبر التالى:

مسؤول: 2400 ملعب خماسي مقام على الأراضي الزراعية.. ولن نتوقف عن إزالة التعديات
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان