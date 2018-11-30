7 أطفال من دور الرعاية يزورون أمهاتهم السجينات في سجن القناطر

كتب- علاء عمران:

استقبل سجن القناطر للنساء 7 أطفال من المودعين بإحدى دور الرعاية الاجتماعية الخارجية، في زيارة لأمهاتهم المسجونات المودعات بالسجن.

اصطحبت الأخصائيات الاجتماعيات بالسجن الأطفال من دور الرعاية المودعين بها إلى السجن لزيارة أمهاتهم، وذلك بعد موافقة قطاع مصلحة السجون على تلك الزيادة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بإعلاء قيم حقوق الإنسان، وإعادة تأهيل نزلاء السجون لانخراطهم في مدارج المجتمع عقب انقضاء العقوبة وتحقيق قدر من الاستقرار النفسي والاجتماعي للنزلاء داخل محبسهم.