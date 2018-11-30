غدًا.. الصحة تبدأ برنامج المسح الطبي لطلاب المدارس الثانوية بـ 9 محافظات

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، بدء المسح الطبي لطلبة المدارس الثانوية بجميع فئاتها على أن تنفذ الخطة على 3 مراحل.

ومن المقرر أن تبدأ المرحلة الأولى غدًا ولمدة 3 أشهر وتستهدف مليونا و١٢٢ ألف طالب من مدارس المحافظات التسع بالمرحلة الأولى للمبادرة، وهي: الإسكندرية والبحيرة ومرسى مطروح وجنوب سيناء والقليوبية والفيوم وأسيوط ودمياط وبورسعيد، وذلك من خلال ٣٨٠ فريقا طبيا متحركا تجوب ٢٢٠٦ مدرسة ما بين مدارس ثانوية وثانوية تمريض ومعاهد أزهرية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، أنه تم تجهيز كل مدرسة بغرفة مزودة بمكاتب وأجهزة كمبيوتر متصلة بالإنترنت لتيسير عمل الفرق الطبية على أن يتم مسح الطلاب من خلال كارت ينطوي على نموذج إقرار موافقة ولي الأمر على إجراء الفحص مع الحفاظ على سرية وخصوصية الطلاب المكتشف إصابتهم لتفادي التمييز والتنمر على أن يخطر ولي أمر الطالب هاتفيا خلال ٧ أيام عمل من تاريخ الفحص ويستكمل علاج الطالب المصاب داخل مستشفى التأمين الصحي التابعة لمدرسته.

يأتي ذلك تزامنا مع انطلاق المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية تحت شعار (١٠٠ مليون صحة) غدا، وتستمر لمدة ثلاثة أشهر، في ١١ محافظة، هي: أسوان والأقصر وسوهاج وبني سويف والبحر الأحمر والسويس والإسماعيلية وشمال سيناء والقاهرة والمنوفية وكفر الشيخ.

وأوضح "مجاهد" في بيان اليوم، أن المرحلة الثانية من المبادرة تستهدف مسح حوالي ٢٠ مليونا و٣٢٩ ألف مواطن فوق سن ١٨ عاما، منهم ٧ ملايين مواطن بمحافظة القاهرة فقط، من خلال ١٨٧٧ نقطة مسح ثابتة على مستوى تلك المحافظات بإجمالي ٦٤٨٦ فريقا طبيا يتم تقسيمها غلى ٤١٥٨ فريقا صباحيا و٢٣٢٨ فريقا مسائيا؛ فضلا عن نقاط المسح المتحركة بالقاهرة و التي تبلغ ٨٥٧ نقطة مسح.

ولفت مجاهد إلى أنه تم تدريب ٥٠ طبيبا على برتوكول علاج الطلاب الذي يتوقع أن يسفر مسح المدارس عن إصابتهم.