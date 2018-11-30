وزير الشباب: المغامر "عمر حجازي" نموذج للطاقة الإيجابية

كتب-إسلام ضيف:

وصف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الرياضي والمغامر عمر حجازي والذي قطع مسافة من مدينة طابا وحتى منطقة الأهرامات بالجيزة في ١٠ أيام، بأنه طاقة إيجابية ونموذج لجودة الشباب.

وأضاف صبحي أثناء كلمته في استقبال حجازي اليوم الجمعة: "رغم ظروف عمر إلا أنه يصر ويتحمل قطع هذه المسافة، وأنه يجوب مصر من شمال سيناء من طابا حتى أهرامات الجيزة، ترسل رسائل داخلية لشباب مصر، وممكن نحققه ويكون عندنا مقدرة".

ودعا صبحي المغامر عمر حجازي ومحافظ الجيزة للحضور بوزارة الشباب لتكريمه.

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