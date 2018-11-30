محافظ الجيزة: المغامر عمر حجازي قدوة للشباب

كتب-إسلام ضيف:

قال اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، إن الرياضي والمغامر عمر حجازي تحدى كل الصعاب واستكمل بطولاته، والتي كان آخرها طابا.

وأضاف راشد في كلمة له أثناء استقباله حجازي بحضور وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي: "عمر بدأ رحلته يوم ١٩ نوفمبر الماضي، وهو يعتبر قدوة للشباب".

وقام "حجازي" بالسير بالدراجة من طابا حتى منطقه الأهرامات في رحلة استغرقت 10 أيام رغم ساقه المبتورة وذلك لدعم وتنشيط السياحة والرياضة في مصر

وتابع محافظ الجيزة: "البلد محتاجة حد مثل هذا الشاب"، وفي نهاية كلمته أهدى حجازي درع المحافظة تقديرا لمجهوداته.