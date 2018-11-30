مشادات بـ"عمومية الصيادلة" بسبب مقترح عن تأجيل الانتخابات

كتب - أسامة عبدالكريم:

نشبت مشادات كلامية بين عدد من أعضاء نقابة الصيادلة، خلال الجمعية العمومية العادية التي عقدت اليوم الجمعة، على إثر مطالبة بعض الأعضاء بتأجيل انتخابات النقابة.

وعرض الدكتور محيي عبيد نقيب الصيادلة، مقترحًا بإجراء تعديلات على المادة الخاصة بشروط الترشح للانتخابات، وحصول المرشح على شهادة حسن سير وسلوك من النقابة العامة للصيادلة، وتأدية الخدمة العسكرية، للمرشحين على مقاعد النقيب وأعضاء مجلس النقابة.

ورفض أعضاء بالجمعية قرار تأجيل الانتخابات، وطالبوا بإجراء الانتخابات في موعدها وفتح باب الترشح في ديسمبر المقبل.

وأعلن نقيب الصيادلة رفع الجلسة وانتهاء فعاليات الجمعية العمومية.