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محافظ الجيزة يصل الأهرامات لاستقبال الرياضي عمر حجازي

04:32 م الجمعة 30 نوفمبر 2018
محافظ الجيزة يصل الأهرامات لاستقبال الرياضي عمر حجازي

أحمد راشد محافظ الجيزة

كتب-إسلام ضيف:

وصل منذ قليل إلى بانوراما الأهرامات، اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة؛ للمشاركة بالفاعلية التي دشنها الرياضي متحدي الإعاقة عمر حجازي.

وسار حجازي بالدراجة من مدينة طابا وحتى منطقة الأهرامات في رحلة استغرقت 10 أيام رغم ساقه المبتورة بغرض دعم وتنشيط السياحة والرياضة في مصر.

ويشارك في استقبال الرياضي عدد من أعضاء مجلس النواب منهم النائبة منى منير، فضلا عن تواجد خالد حجازي مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة ووالد عمر.​

بانوراما الأهرامات محافظ الجيزة متحدي الإعاقة عمر حجازي أحمد راشد

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