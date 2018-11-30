عضو بـ"الصيادلة": نواجه حروبًا من "الجيل الرابع"

كتب - أحمد جمعة وأسامة عبدالكريم:

قال الدكتور أحمد أبودومة، عضو مجلس نقابة الصيادلة، إن حادث مقتل الصيدلي أحمد طه بالسعودية، وحّد صف أعضاء النقابة.

وأضاف "أبودومة" خلال الجمعية العمومية العادية للصيادلة المنعقدة بمقر اتحاد المهن الطبية بالأزبكية، الجمعة، أن النقابة تواجه حربًا من حروب الجيل الرابع، نتيجة انتشار الشائعات والمغالطات خلال الفترة الماضية.

ووجه عضو الصيادلة التحية لرجال الأمن لدورهم في تأمين الجمعية العمومية.

ومن المقرر أن تناقش الجمعية العمومية ميزانية عام ٢٠١٧، والنظر في القرار الوزاري رقم ٦٤٥ لسنة ٢٠١٨ الخاص بتنظيم قبول طلبات تسجيل المستحضرات الصيدلية البشرية بما يجاوز العدد المقرر لصناديق مثائل الأدوية، وما يستجد من أعمال.

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