وزير الإنتاج الحربي: عقد معرض "إيديكس" كل عامين

كتبت - عايدة رضوان:

قال الدكتور محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، إنه من المقرر عقد معرض "إيديكس" كل عامين، مشيرًا إلى أن مردود إقامة معرض دولي للصناعات الدفاعية والعسكرية في مصر لا يقدر بثمن.

وأضاف العصار - خلال المؤتمر الصحفي المنظم من قبل القوات المسلحة، للإعلان عن الاستعدادت الأخيرة للمعرض "إيديكس 2018" - أن للمعرض قيمة فنية تتمثل في نقل وتبادل الخبرات الفنية بين الدول، بما يساعد على تأهيل وتدريب كوادر فنية جاهزة داخل المصانع الحربية، بما يجعلنا قادرين على الاعتماد على أنفسنا في المرحلة المقبلة من خلال تصنيع جميع المنتجات الحربية للقوات المسلحة.

تستعد مصر للمرة الأولى، وتحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، لإطلاق أول معرض دولى للصناعات الدفاعية والعسكرية «إيديكس 2018»، في الفترة من 3 لـ5 ديسمبر المقبل، بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، والذي تنظمه وزارة الدفاع والإنتاج الحربي، حيث يجري حالياً تنفيذ مراسم استعداد الحفل الافتتاحي لاستقبال الوفود المشاركة في الحفل والمعرض.