العصار: نتوقع حضور 10 آلاف زائر بـ"إيديكس 2018"

كتبت- عايدة رضوان:

قال الدكتور محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، إنه يتوقع حضور 10 آلاف زائر خلال فترة انعقاد معرض "إيديكس 2018" للصناعات الدفاعية والعسكرية، المقام في الفترة من 3 لـ 5 ديسمبر المقبل.

وأضاف العصار - خلال المؤتمر الصحفي المنظم من قبل القوات المسلحة، للإعلان عن الاستعدادت الأخيرة للمعرض "إيديكس 2018" - أن جميع الدول الصناعية المتقدمة سوف تشارك في "إيديكس 2018"، حيث يشارك 41 دولة بواقع 373 شركة، و55 وفدًا رسمياً، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة هي الأكثر مشاركةً من حيث عدد الشركات.

ولفت العصار، إلى أن الجهد الكبير الذي بذلته القوات المسلحة هو السبب الرئيسي لخروج المعرض بالشكل اللائق به، فضلًا عن التنسيق الذي تم مع العديد من الوزارات.

تستعد مصر للمرة الأولى، وتحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، لإطلاق أول معرض دولى للصناعات الدفاعية والعسكرية «إيديكس 2018»، في الفترة من 3 لـ5 ديسمبر المقبل، بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، والذي تنظمه وزارة الدفاع والإنتاج الحربي، حيث يجري حالياً تنفيذ مراسم استعداد الحفل الافتتاحي لاستقبال الوفود المشاركة في الحفل والمعرض.