"عمومية الصيادلة" توافق على ميزانية النقابة لعام 2017

عضو بـ"الصيادلة": نواجه حروبًا من "الجيل الرابع"

كتب - أسامة عبدالكريم:

تصوير - أحمد جمعة:

وافقت الجمعية العمومية العادية، لنقابة الصيادلة، بالأغلبية، على ميزانية النقابة لعام 2017.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية، اليوم الجمعة، برئاسة الدكتور محيي عبيد نقيب الصيادلة.

ومن المقرر أن تناقش الجمعية العمومية القرار الوزاري رقم ٦٤٥ لسنة ٢٠١٨ الخاص بتنظيم قبول طلبات تسجيل المستحضرات الصيدلية البشرية بما يجاوز العدد المقرر لصناديق مثائل الأدوية، وما يستجد من أعمال.