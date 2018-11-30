أكثر الكلمات إنتشاراً

قمة العشرين احتجاجات فرنسا رانيا يوسف مهرجان القاهرة السينمائي جمال خاشقجي الطقس محمد صلاح

"عمومية الصيادلة" توافق على ميزانية النقابة لعام 2017

03:34 م الجمعة 30 نوفمبر 2018
  • عرض 19 صورة
  • عرض 19 صورة
  • عرض 19 صورة
  • عرض 19 صورة
  • عرض 19 صورة
  • عرض 19 صورة
  • عرض 19 صورة
  • عرض 19 صورة
  • عرض 19 صورة
  • عرض 19 صورة
  • عرض 19 صورة
  • عرض 19 صورة
  • عرض 19 صورة
  • عرض 19 صورة
  • عرض 19 صورة
  • عرض 19 صورة
  • عرض 19 صورة
  • عرض 19 صورة
  • عرض 19 صورة

كتب - أسامة عبدالكريم:

تصوير - أحمد جمعة:

وافقت الجمعية العمومية العادية، لنقابة الصيادلة، بالأغلبية، على ميزانية النقابة لعام 2017.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية، اليوم الجمعة، برئاسة الدكتور محيي عبيد نقيب الصيادلة.

ومن المقرر أن تناقش الجمعية العمومية القرار الوزاري رقم ٦٤٥ لسنة ٢٠١٨ الخاص بتنظيم قبول طلبات تسجيل المستحضرات الصيدلية البشرية بما يجاوز العدد المقرر لصناديق مثائل الأدوية، وما يستجد من أعمال.

ميزانية نقابة الصيادلة نقابة الصيادلة الجمعية العمومية محيي عبيد

الخبر التالى:

"أمطار وشبورة".. الأرصاد تعلن التوقعات التفصيلية لطقس السبت
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان