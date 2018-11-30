لـ 4 أسباب.. برلماني يطالب بمراجعة قرار إزالة الملاعب الخماسية

كتب – أسامة عبد الكريم:

طالب النائب محمد بدراوي، عضو مجلس النواب، الحكومة؛ بمراجعة قرار إزالة الملاعب الخماسية المقامة على الأراضي الزراعية من قِبل وزارة الزراعة.

وقال "بدراوي" في تصريحات لمصراوي، إنه يرفض الاعتداء على الأراضي الزراعية، لكنه في الوقت ذاته يرى أن الآثار السلبية لإزالة الملاعب الخماسية ستكون أكثر خطورة من النواحي المالية والرياضية والاجتماعية.

كانت لجنة إزالة التعديات بوزارة الزراعة، أزالت عددًا من الملاعب الخماسية لكرة القدم المقامة على أراضٍ زراعية، وبررت ذلك بـ"مخالفتها" لشروط إنشائها، في قنا والشرقية وأسيوط.

وأضاف "هناك قصور واضح في إنشاء ملاعب ملحقة بمراكز الشباب بالقرى والنجوع على مستوى الجمهورية وعدم توفيرها بعدد كافي؛ نتيجة لضعف الميزانية المخصصة من وزارة الشباب، مما استدعى مشاركة المجتمع المدني في توفير الملاعب".

ولفت إلى أن إنشاء الملاعب يساعد الشباب على محاربة الإدمان والجلوس في المقاهي، باعتبارها المتنفس الوحيد لممارسة الرياضة في مصر، مشيرًا إلى أن إزالة هذه الملاعب سيؤدي إلى مشاكل اجتماعية تتمثل في ارتفاع نسبة البطالة.

وقال بدراوي إن العلاقة بين الدولة والشباب قائمة على تفعيل لغة الحوار وتوفير جو صحي لممارسة الرياضة، وقد يؤدي هذا القرار إلى توتر العلاقة بين الشباب والدولة، التي يحرص دائمًا الرئيس السيسي على تحسينها يومًا تلو الآخر، مما جعل الشباب أكثر ثقة في الدولة المصرية مؤخرًا.

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