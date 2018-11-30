العصار: "إيديكس 2018" يؤكد عودة مصر إلى خريطة الصناعات العسكرية والدفاعية

كتبت- عايدة رضوان:

قال الدكتور محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، إن معرض إيديكس 2018 يؤكد عودة مصر إلى خريطة الصناعات العسكرية والدفاعية، مشيرًا إلى أن المردود الاقتصادي للمعرض يتمثل في إمكانية تسويق المعدات التسليحية وإبرام عقود لتصدير تلك الأسلحة، فضلًا عن زيارة الوفود العسكرية خلال فترة المعرض، بما سيؤدي إلى إطلاعها على التقدم لما يحدث في مصر.

وأضاف العصار - خلال المؤتمر الصحفي المنظم من قبل القوات المسلحة، للإعلان عن الاستعدادت الأخيرة للمعرض "إيديكس 2018" - أنه تم تنفيذ المعرض خلال فترة وجيزة الأمر الذي يعطي إشارة لكل العالم أن مصر آمنة، وأن علاقاتنا متوازنة مع كل العالم، لافتًا إلى أن هناك 41 دولة مشاركة بواقع 373 شركة، و55 وفدًا رسمياً، مما يدل على ثقل مصر في المنطقة.

تستعد مصر للمرة الأولى، وتحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، لإطلاق أول معرض دولى للصناعات الدفاعية والعسكرية «إيديكس 2018»، في الفترة من 3 لـ5 ديسمبر المقبل، بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، والذي تنظمه وزارة الدفاع والإنتاج الحربي، حيث يجري حالياً تنفيذ مراسم استعداد الحفل الافتتاحي لاستقبال الوفود المشاركة في الحفل والمعرض.