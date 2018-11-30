"مكرم" ووزير الإعلام السوداني يوقعان بروتوكول تعاون إعلامي.. غدًا

كتب - مصطفى علي:

يلتقي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، غدًا السبت، وزير الإعلام السوداني بشارة جمعة؛ لتوقيع بروتوكول التعاون الإعلامي بين البلدين الذي تم الاتفاق على بنوده أثناء زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الخرطوم.

ويهدف البروتوكول إلى التأكيد على العلاقات التاريخية بين البلدين، ووقف الهجوم الإعلامي حول عدد من القضايا.

وقال جمال شوقي شاروبيم، رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس، إن البروتوكول المشترك بين البلدين يضع قواعد للتغطية الإعلامية، والتي لن تخرج عن المعايير والأكواد التي أقرت من جانب المجلس في شأن تغطية القضايا العربية- العربية.

وأضاف "شوقي"، لمصراوي، أن هناك قواعد متلازمة شديدة الخصوصية تجمع مصر والسودان، وهي التي سيتم إعلانها في البروتوكول، بحيث يصبح من حق أي صحفي أو إعلامي الدفاع عن بلده دون سب أو قذف أو تشهير، مع الالتزام بمعايير الكود العربي- العربي من جانب الطرفين.

وتابع، أن الجانب السوداني سيكون ملزمًا بالتعاون الإعلامي معنا، وتعزيز المصالح المشتركة بين البلدين، بحيث يهدف البروتوكول لدعم أوجه التعاون بين البلدين، وكذلك المشاريع المشتركة بينهما والعيش المشترك.