العصار: "إيديكس 2018" يؤكد دور مصر الريادي

القاهرة - أ ش أ:

قال الدكتور محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، إن المعرض الدولي الأول للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2018" يعتبر حدثا عالميا ويؤكد دور مصر الريادي.

وأضاف العصار - في تصريحات اليوم الجمعة- أن المعرض الذي سيقام في الفترة من ٣- ٥ ديسمبر المقبل ؛ يشارك به ٣٧٣ شركة عالمية تمثل ٤١ دولة حول العالم وهذا يمثل عددا كبيرا بالنسبة للمعارض المماثلة.

وأشار إلى أن هذا المعرض يمثل ملتقى لتبادل الخبرات التكنولوجية بين المشاركين من الهيئات والمؤسسات المختصة بالتسليح والصناعات الدفاعية من مختلف أنحاء العالم.

وأوضح العصار أن المعرض يشهد حضور وفود من ٥٦ دولة كذلك حضور ١٠ وزراء دفاع و٧ رؤساء أركان و ٨ وزراء للإنتاج الحربي.

​