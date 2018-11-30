وزير الدفاع يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة رسمية لليونان

القاهرة - مصراوي:

عاد إلى أرض الوطن، الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بعد زيارة رسمية إلى اليونان شهد خلالها المرحلة الرئيسية للتدريب البحري الجوي المصري اليوناني المشترك "ميدوزا-7" بحضور وزير دفاع قبرص.

شاركت في التدريب عناصر من القوات الجوية والبحرية والقوات الخاصة من مصر وقبرص واليونان وطلبة الكلية البحرية خلال معسكر التدريب الخارجي وعدد من شباب البرنامج الرئاسي لأول مرة خلال التدريب الذي نفذ غرب جزيرة كريت باليونان.

وتضمنت المرحلة الرئيسية للتدريب البحري الجوي المصري اليوناني المشترك "ميدوزا-7" تنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات، شملت التخطيط وإدارة أعمال قتال بحرية وجوية مشتركة ضد كافة التهديدات، والتدريب على أعمال الاستطلاع الجوي والبحري واعتراض الأهداف المعادية، والتي أظهرت مدى قدرة القوات المشاركة على التعامل مع المواقف القتالية المختلفة بكفاءة عالية وتنفيذ عدة تشكيلات إبحار نهاراً وليلاً، وتبادل البلاغات والمعلومات بين الوحدات والقطع البحرية، والتدريب على أعمال الاعتراض البحري والدفاع ضد التهديدات غير النمطية أثناء الإبحار.

وكذلك مهام البحث والإنقاذ ومكافحة أعمال التهريب والهجرة غير الشرعية والتدريب على حماية أهداف ذات أهمية خاصة وتنفيذ الرمايات غير النمطية بالذخيرة الحية، وتأمين الوحدات البحرية ضد طيران العدو باستخدام وسائل وأسلحة الدفاع الجوي والمدفعية أظهرت مدى الدقة في إصابة الأهداف التي يتمتع بها المقاتلون من الدول المشاركة، وتنفيذ حق الزيارة والتفتيش للسفن المشتبه بها والسيطرة عليها وتنفيذ أعمال الإمداد والتزود بالوقود أثناء الإبحار، واستقبال وإقلاع الطائرات الهليكوبتر الهجومية على متن حاملة المروحيات "أنور السادات" نهاراً وليلاً ومكافحة الأعمال الإرهابية بالبحر وتأمين خطوط المواصلات البحرية.

كما اشتملت الفعاليات قيام عناصر القوات الجوية بالتدريب على أعمال الاستطلاع الجوي والإنذار المبكر وتنفيذ طلعات جوية مشتركة للدفاع والهجوم عن الأهداف الحيوية والبحرية بالمياه الإقليمية وتقديم المعاونة الجوية لعملية الإبرار البحري، والتي أظهرت قدرة العناصر المشاركة على تنفيذ مهامها بدقة وكفاءة عالية.

وتضمنت المرحلة تنفيذ عملية إبرار بحري لعناصر القوات الخاصة وقوات الصاعقة البحرية المحملة على حاملة المروحيات "أنور السادات" على شاطئ مؤمن، حيث تم دفع مجموعات الاستطلاع وتنفيذ أعمال التمهيد النيراني وتنفيذ أعمال الإسقاط والإبرار الجوي للمجموعات القتالية من وحدات المظلات لاستكمال تدمير العناصر المعادية وتأمين الشاطئ، وذلك تحت ساتر أعمال قتال الطائرات متعددة المهام التي وفرت أعماق جوية والتعامل الفوري مع الأهداف المكتشفة .