قبل ساعات من موعد انعقادها.. الغموض يحيط بـ"عمومية الصيادلة"

القاهرة- مصراوي:

مازال الغموض يحيط بمصير انعقاد الجمعية العمومية للصيادلة، وسط أنباء عن إلغائها، المقرر انعقادها، اليوم الجمعة؛ بسبب عدم تلقي النقابة إخطارا من الأجهزة الأمنية.

تلقت الأجهزة الأمنية، هذا الشهر، عريضة من 1200 صيدلي يطالبون بضرورة إلغاء الجمعية؛ منعا لاندلاع اشتباكات، خاصة أن مقر انعقادها لا يستوعب أكثر من 270 صيدليا، بينما يتطلب النصاب القانوني 500 صيدلي.

ونشر نقيب الصيادلة الدكتور محيي عبيد، عبر حسابه على "فيسبوك"، مساء أمس الخميس، أن الجمعية ستُعقد في موعدها، فيما أكد أعضاء بمجلس النقابة في بيان لهم أنه تقرر إلغاؤها لعدم ورود الموافقة الأمنية.

وطالب الأعضاء في بيانهم النقيب بإثبات صحة تصريحاته بإعلان خطاب موافقة الأجهزة الأمنية، ما يثير غموض حول انعقاد العمومية من عدمه.

وطالب المجلس أعضاء الجمعية العمومية توخي الحذر من الوقوع تحت طائلة القانون بالمشاركة في أي تجمعات غير قانونية، كما حذر من استمرار الحشد للتجمع، بما يعد مخالفة لقوانين الدولة وتحدى للسلطات، والمجلس يخلي مسئوليته عن وقوع أي أعمال عنف.

من جهته، أكد الدكتور حاتم البدوي، سكرتير شعبة الصيدليات باتحاد الغرف التجارية، أنه في حال ورود قرار بتأجيل الانعقاد سيكون استجابة لرغبة أكثر من 1200 صيدلي بنقل مقر انعقاد الجمعية إلى مكان أكبر.

وتقدم "البدوي"، بالشكر للجهات الأمنية على قرارها حفاظا على سلامة وأمن الصيادلة، مناشدا مجلس النقابة بعقد الجمعية في دار الحكمة أو أي مكان يتسع لجموع الصيادلة وسهولة تأمينه.