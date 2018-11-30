حدث ليلًا.. الأرصاد تحذر من الأمطار و"كارينيو" يكشف عن مفاوضات الأهلي

القاهرة- مصراوي:

شهدت الليلة الماضية، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، العديد من الأحداث على الصعيدين الإقليمي والدولي، أبرزها تحذير الأرصاد الجوية من طقس اليوم، الذي توقعت أن يشهد رياحًا مثيرة للرمال والأتربة مع فرص لسقوط أمطار.

ويرصد مصراوي أبرز ما حدث ليلًا وحتى الساعات الأولى من الصباح.

رياح مثيرة للأتربة وأمطار.. "الأرصاد" تعلن تفاصيل طقس الجمعة

لا تضاف للتراكمي وتشترط النجاح.. 10 معلومات عن امتحانات "أولى ثانوي"

4 خطوات لتركيب عداد كهرباء "مؤقت" في مبنى جديد

الأرصاد العالمية: 2018 رابع أكثر الأعوام حرارة منذ 1880

حول العالم في 24 ساعة: كندا تفرض عقوبات بحق 17 سعوديًا على خلفية قضية مقتل خاشقجي

"حسبي الله ونعم الوكيل فيكم".. أسامة كمال مستنكرًا مقترح تصدير القطط والكلاب

"أفيقوا لأمر ربكم العظيم".. توفيق عكاشة محذرًا شعب تونس - فيديو

كارينيو: لم أتوصل لاتفاق مع الأهلي.. واحتاج وقت للتفكير

ملف الخميس.. مدرب الأهلي الجديد.. قائمة الزمالك للاتحاد.. تقدم مصر في تصنيف فيفا

مصدر: المصري يقرر الإبقاء على مصطفى يونس مديراً فنياً

هنا شيحة وأحمد فلوكس يحتفلان بعيد ميلاد حميد الشاعري

رانيا يوسف تنشر ٧ صور عن إطلالاتها الجريئة في ختام القاهرة السينمائي

17 صورة ترصد "الأسوأ والأجمل والأجرأ" لنجمات مهرجان القاهرة

بالصور| بـ"مايوه تحت فستان شفاف".. إطلالة جريئة لرانيا يوسف بختام مهرجان القاهرة السينمائي

بالصور| 4 شقيقات على السجادة الحمراء.. من الأجمل؟

بريانكا شوبرا تكشف عن بداية علاقتها بنيك جونز