رئيس دار الكتب يلقي كلمة مصر في المؤتمر الإسلامي بالبحرين

كتب- محمد عاطف:

ألقى الدكتور هشام عزمي، رئيس دار الكتب والوثائق القومية، نيابةً عن الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، كلمة مصر خلال المؤتمر الإسلامي الاستثنائي لوزراء الثقافة المنعقد في العاصمة البحرينية المنامة، بمشاركة أكثر من أربعين دولة من الأعضاء في المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة.

تناولت الكلمة جهود وزارة الثقافة المصرية في حماية التراث الإنساني ومواجهة التطرف والطائفية والإرهاب وكذا دورها في دعم برنامج الحفاظ على الموروث الحضاري والثقافي في القدس الشريف، وشكل الموضوعان المحاور الأساسية لهذا المؤتمر الاستثنائي.