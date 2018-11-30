6 ديسمبر.. إطلاق حملة كبرى للتوعية بأمراض السكتة الدماغية

(مصراوي):

تنظم الجمعية المصرية لأمراض المخ والأعصاب والطب النفسي، مؤتمرًا دوليًا، الخميس 6 ديسمبر، بأحد فنادق القاهرة، لإطلاق "حملة التوعية بأعراض السكتة الدماغية"؛ لإنقاذ المصابين خلال الساعات الأربع الأولى وتجنب الإعاقة بسبب جلطات المخ.

ويعلن المؤتمر، أهم الأعراض للسكتة الدماغية، ومعاملات الخطورة، وآلية التعامل معها منذ اللحظة الأولى للشعور بأعراضها إلى أن يتم علاجها.

يُقام على هامش المؤتمر، ندوة يديرها الإعلامي مجدى الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، بحضور الأطباء أعضاء اللجنة القومية للسكتة الدماغية: الأستاذ الدكتور مجد فؤاد زكريا أستاذ المخ والاعصاب، والأستاذ الدكتور هانى عارف أستاذ المخ والاعصاب، والأستاذ الدكتور حسام صلاح أستاذ المخ والاعصاب، والأستاذ الدكتور نبيل العجوز أستاذ المخ والأعصاب ورئيس شعبة السكتة الدماغية بالجمعية المصرية.

يذكر أن السكتات الدماغية تعد مشكلة عالمية وخطيرة، حيث احتلت المركز الثاني بين الأمراض المسببة للوفاة والإعاقة في مصر بمعدل 13.3 % طبقًا لإحصاءات منظمة الصحة العالمية، مما يضيف أعباء اقتصادية على المجتمع.

أدى المرض في عام 2012 إلى وفاة 69000 شخصًا، ومن ثم يأتي هذا المرض في المرتبة الثانية لمسببات الوفاة بعد مرض نقص تروية القلب (20.5 %) ويليه مرض تليف الكبد (7.9 %). كما تتسبب السكتتات الدماغية عالميًا كل ٣٠ دقيقة في وفاة حالة أو إصابتها بالشلل التام.