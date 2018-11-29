وزير الزراعة يطمئن على صحة "طبيب البحيرة".. ووقف "الجزار" عامًا

كتب- أحمد مسعد:

أكد الدكتور حسني عباس، مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة البحيرة، الخميس، أن الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أجرى اتصالًا بالطبيب البيطري الذي تعرض للاعتداء من جزار بالبحيرة للاطمئنان على صحته.

وأضاف عباس، في تصريحات صحفية، أن الإدارة قررت منع الجزار "هاني. ف" من دخول مجزر دمنهور لمدة عام، بعد قيامه بالتعدي على الطبيب أثناء تأدية عمله.

وقال "عباس"، إنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الجزار المذكور وتحرير محضر بالواقعة واستصدار قرار بوقفه لمدة عام من هشام آمنة، محافظ البحيرة.

وأشار مدير مديرية الطب البيطري بالبحيرة، إلى أن الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، والدكتور عبد الحكيم محمود، رئيس هيئة الخدمات البيطرية الجديد أطمئنا على الطبيب.

وتمكنت مباحث دمنهور من إلقاء القبض على الجزار المتهم، وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق معه.