​الأزهر ينفي وجود مراكز تابعة له بأمريكا

كتب- محمود مصطفى:

نفى الأزهر الشريف، تبعية أي مراكز أو جمعيات أو مؤسسات دينية أو تعليمية لتدريس بعض العلوم العربية والشرعية له في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي انتشرت في الآونة الأخيرة وتدَّعي أنها تعمل تحت إشراف الأزهر الشريف.

وطالب الأزهر، بحسب بيان رسمي، الخميس، الشريف بضرورة توخي الحذر وتحرى الدقة والحقيقة فيما تقدمه هذه المراكز، موضحًا أنها غير تابعة له سواء في المناهج أو التدريس أو الإدارة، ومؤكدًا عدم مسؤوليته عن أي تعاملات تتم مع هذه المؤسسات.

وأكد الأزهر، حرصه الشديد على نقل أمانة العلم والمعرفة لطلابه من مشارق الأرض ومغاربها كافة، ولاسيما لغير الناطقين بالعربية عن طريق جامعته العريقة، ومركز الأزهر لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها التابع للرابطة العالمية لخريجي الأزهر الشريف، والذي يخضع للإشراف الكامل من الأزهر.