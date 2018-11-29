"أبو سعدة": إرسال تعديلات قانون الجمعيات الأهلية إلى "التضامن" السبت

كتب- محمد نصار:

قال حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن المنظمات الحقوقية والجمعيات الأهلية انتهت من وضع مقترحات لتعديل قانون الجمعيات الأهلية.

وأضاف "أبو سعدة"، في تصريحات لمصراوي، الخميس، أنه تم تشكيل لجنة من ١٠ أعضاء لمناقشة البنود والمواد المطلوب تغييرها، لافتًا إلى أنهم يعترضون على القانون بشكل كامل، ولكن نظرًا لتمسك الحكومة به فأنهم انتهوا من وضع تعديلات جوهرية على عدد من المواد التي يحتويها القانون.

وتابع: "سيتم إرسال هذا المقترحات بتعديل القانون التي انتهت إليها منظمات حقوقية وجمعيات أهلية إلى وزارة التضامن الاجتماعي يوم السبت أو الأحد المقبلين".



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