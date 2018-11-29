مركز الاتصال البحريني يشيد بتغطية "إكسترا نيوز" للانتخابات النيابية والبلدية

(مصراوي):

أشاد مركز الاتصال الوطني البحريني بتغطية قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية، للانتخابات النيابية والبلدية، انطلاقا من علاقات الأخوة الوطيدة والتعاون الوثيق.

كما أشاد أحمد محمد المناعي، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمركز الاتصال الوطني مدير عام وكالة أنباء البحرين، في خطاب وجهه إلى محمد حلمي مدير القناة، اليوم الخميس، بتفاعل مراسلي القناة في المركز الإعلامي الخاص بتغطية الانتخابات وتقديم أفضل التغطية عبر المساحات الواسعة التي تناولت الشأن الانتخابي بمهنية عالية.

وانطلقت صباح السبت الماضي، الانتخابات النيابية والبلدية في البحرين، وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها أمام أكثر من 365 ألف ناخب بحريني، لاختيار 40 نائبًا و30 مجلسًا بلديًا، ومن المقرر أن تجرى جولة الإعادة مطلع ديسمبر المقبل.

وأكدت الحكومة البحرينية أن الانتخابات النيابية والبلدية في دورتها الخامسة تمثل خطوة جديدة على طريق الإصلاح السياسي والديمقراطي المتواصل في ظل المشروع الإصلاحي الشامل بالبلاد.