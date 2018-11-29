فرج عامر يحذر الحكومة من زيادة معدلات التدخين وخطورته على المصريين

كتب- أحمد علي:

أكد المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، خطورة ما كشفت عنه منظمة الصحة العالمية في مصر من أن معدل انتشار التدخين يعتبر الأكبر في منطقة شرق المتوسط، وعلى مستوى العالم.

وقال "عامر" فى طلب إحاطة قدمه للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، الخميس، للحد من خطورة ظاهرة التدخين، خاصة بعد انتشارها بين تلاميذ التعليم قبل الجامعى وطلاب الجامعات، إن الدكتور جون جابور، ممثل منظمة الصحة في مصر أكد أن المسوحات القومية في عام ٢٠١٧ تشير إلى أن ربع الشعب المصري يستخدمون التبغ بنسبة تصل لأكثر من ٢٢ %.

وأضاف: "هذه النسبة ترتفع إلى ٤٣.٦% بين الرجال، كما يتعرض حوالي نصف الشباب المصري للتدخين السلبي في المنازل بنسبة ٤٨.٩%، وما يزيد عن الثلث ٣٦.٥% في أماكن العمل".

وتابع المهندس محمد فرج عامر: "تصريحات ممثل منظمة الصحة العالمية بالقاهرة توضح أن ربع المصريين مدخنين، ما يتطلب وقفة حاسمة من الحكومة، خاصة أن التدخين يعد من عوامل الخطورة التي تسبب أمراض القلب والسكتة القلبية والسرطان وأمراض الرئة المزمنة، إضافة إلى الأثر الاقتصادي المرتبط بتدخين التبغ الذي يعود بالضرر على أسرة المدخن، بل والمجتمع ككل".

وحذر عضو مجلس النواب، الحكومة من استمرار ازدياد أعداد هذه الظاهرة الخطيرة، لما لها من آثار سلبية على صحة المصريين.