ننشر نص تعديلات منظمات "حقوق الإنسان" على قانون الجمعيات الأهلية

كتب- محمد نصار:

حصل "مصراوي"، على نص تعديلات منظمات حقوق الإنسان على قانون الجمعيات الأهلية.

وذكرت المنظمات أن مقترح تعديل قانون الجمعيات الأهلية رقم 70 لسنة 2017، جاء تنفيذًا لمبادر رئيس الجمهورية بتعديل القانون، حيث نتج عن اجتماع منظمات وجمعيات حقوق الإنسان بمقر المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، في 15 مايو 2018، واجتماع اللجنة المشكلة لذلك ما يلي: