أكثر الكلمات إنتشاراً

محمد بن سلمان احتجاجات فرنسا معدية البحيرة مهرجان القاهرة السينمائي جمال خاشقجي الطقس محمد صلاح

ننشر نص تعديلات منظمات "حقوق الإنسان" على قانون الجمعيات الأهلية

07:54 م الخميس 29 نوفمبر 2018
ننشر نص تعديلات منظمات "حقوق الإنسان" على قانون الجمعيات الأهلية

القومي لحقوق الإنسان

كتب- محمد نصار:

حصل "مصراوي"، على نص تعديلات منظمات حقوق الإنسان على قانون الجمعيات الأهلية.

وذكرت المنظمات أن مقترح تعديل قانون الجمعيات الأهلية رقم 70 لسنة 2017، جاء تنفيذًا لمبادر رئيس الجمهورية بتعديل القانون، حيث نتج عن اجتماع منظمات وجمعيات حقوق الإنسان بمقر المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، في 15 مايو 2018، واجتماع اللجنة المشكلة لذلك ما يلي:

حقوق الإنسان قانون الجمعيات الأهلية الجمعيات الأهلية القومي لحقوق الإنسان

الخبر التالى:

فرج عامر يحذر الحكومة من زيادة معدلات التدخين وخطورته على المصريين
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان