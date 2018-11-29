ننشر أسماء الفائزين في انتخابات مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية

كتب ـ يوسف عفيفي:

عقد مجلس إدارة غرفة المنشأت السياحية، الخميس، الاجتماع الإجرائي الأول برئاسة عادل المصري، لإجراء انتخابات مجلس الإدارة.

وقالت الغرفة في بيان اليوم، إن المستشار حمدي أبو زيد نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني لوزيرة السياحة، قاما بالإشراف على انتخابات مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية وفاز بالتزكية كل من: عادل المصري رئيس مجلس الإدارة، وتامر سلام نائياً للرئيس، وياسر التاجوري أميناً للصندوق.

فيما جرى اختيار ثلاثة أعضاء لهيئة المكتب وهم: هاني يان، وشريف صادق، وهشام وهبه.

وأعقب الإجتماع الإجرائي، اجتماع أول للمجلس جرى فيه اعتماد تشكيل اللجان والشعب، حيث اتفق الجميع على إرسال منشور لأعضاء الجمعية العمومية ببيان اللجان التي تم اعتمادها ودعوة من يريد منهم للانضمام إلى اللجنة لمن يرى إمكانية خدمة الأعضاء فيها.

وتابعت: "كما جرى الاتفاق على تثبيت فروع الغرفة ودعوة السادة رؤساء الفروع لإرسال إقتراحاتهم في هذا الشأن".