أكثر الكلمات إنتشاراً

محمد بن سلمان احتجاجات فرنسا معدية البحيرة مهرجان القاهرة السينمائي جمال خاشقجي الطقس محمد صلاح

ننشر أسماء الفائزين في انتخابات مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية

08:07 م الخميس 29 نوفمبر 2018
ننشر أسماء الفائزين في انتخابات مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية

ارشيفية

كتب ـ يوسف عفيفي:

عقد مجلس إدارة غرفة المنشأت السياحية، الخميس، الاجتماع الإجرائي الأول برئاسة عادل المصري، لإجراء انتخابات مجلس الإدارة.

وقالت الغرفة في بيان اليوم، إن المستشار حمدي أبو زيد نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني لوزيرة السياحة، قاما بالإشراف على انتخابات مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية وفاز بالتزكية كل من: عادل المصري رئيس مجلس الإدارة، وتامر سلام نائياً للرئيس، وياسر التاجوري أميناً للصندوق.

فيما جرى اختيار ثلاثة أعضاء لهيئة المكتب وهم: هاني يان، وشريف صادق، وهشام وهبه.

وأعقب الإجتماع الإجرائي، اجتماع أول للمجلس جرى فيه اعتماد تشكيل اللجان والشعب، حيث اتفق الجميع على إرسال منشور لأعضاء الجمعية العمومية ببيان اللجان التي تم اعتمادها ودعوة من يريد منهم للانضمام إلى اللجنة لمن يرى إمكانية خدمة الأعضاء فيها.

وتابعت: "كما جرى الاتفاق على تثبيت فروع الغرفة ودعوة السادة رؤساء الفروع لإرسال إقتراحاتهم في هذا الشأن".

غرفة المنشآت السياحية عادل المصري هاني يان شريف صادق

الخبر التالى:

ننشر نص تعديلات منظمات "حقوق الإنسان" على قانون الجمعيات الأهلية
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان