قمة "صوت مصر" تصدر توصياتها لتحسين صورة الدولة أمام العالم

القاهرة- مصراوي:

أوصت القمة الدولية للعلاقات العامة "صوت مصر"، عددًا من التوصيات لتسليط الضوء على الصورة الإيجابية للدولة المصرية، وذلك عقب انتهاء دورتها الثالثة التي عقدت في 28 أكتوبر الماضي تحت رعاية مجلس الوزراء بحضور 24 متحدثًا من كبار صناع السياسات في مصر والعالم.

وقالت الإعلامية لمياء كامل مؤسسة القمة والمدير التنفيذى لشركة "سي سي بلاس" -منظمة القمة، إن توصيات الدورة الثالثة سوف يتم إرسالها للحكومة متوقعة الاستجابة لها في ظل حرص رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على وضع القمة تحت رعايته الشخصية ومشاركة الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة والدكتورة راندا المنشاوي نائب وزير الإسكان.

وطالب المشاركون باستمرار قمة "صوت مصر" كعمل مجتمعي برعاية الحكومة وأن يستمر العمل على النهوض بالمجتمع من خلال التواصل مع قياداته الفعالة والتي لها باع من الخبرة قادر على المساهمة في بناء الهوية الوطنية والمطالبة أيضا بتحول القمة من فعالية سنوية لمبادرة مجتمعية لها خطة سنوية وشراكات دولية وقاعدة بيانات للشخصيات الدولية المؤثرة.

وأضافت كامل، أن قادة القمة اتفقوا على تحويل التوصيات إلى خطة عمل سنوية، حيث تضمنت البدء الفوري في عقد شراكات مع مؤسسات دولية تشمل البنك الدولي وصناديق الأمم المتحدة وشركات العلاقات العامة الدولية، وحثهم على مساعدة القيادات المصرية في رسم الصورة الايجابية للدولة، على أن يشمل عملهم أفكار ومشاركة حقيقية من خلال مقالات و استخدام منصات السوشيال ميديا الخاصة بهم فى التعبير عن الرأى مع استخدام # Narrativesumit أو صوت مصر.

كما أوصى المشاركون، بالتواصل مع الشخصيات المؤثرة عالميا من خلال السفارات على أن يكونوا سفراء لحملة بناء الهوية المصرية Changing Egypt’s Narrative، ودعوتهم للحضور ورؤية مصر بشكل مختلف ووضع اجندة للزيارة بحيث تكون لها تأثير إيجابي.

وتضمنت التوصيات أيضًا، التواصل مع شخصيات بعينها قادرة على التأثير ولديها منصات مهمة مثل إليزابيث ليندور المسئولة عن منصة Beautiful Destinations والتي جاءت إلى مصر خصيصا لحضور القمة وقمنا بتقديمها لوزيرة السياحة ومن المنتظر أن يكون لديها دور في الفترة القادمة وجوردون تريدجولد المتحدث العالمي والذي أبدى استعدادًا للمساهمة في بناء الهوية الوطنية لمصر.

وأشارت كامل، إلى أنه جرى عقد 3 منتديات في قطاعات هامة ومؤثرة مثل التكنولوجيا والطاقة والشمول المالي وهي قطاعات ايجيابية وتحفز من الصورة الايجابية للدولة.

وشملت التوصيات أيضًا، عقد شراكات سنوية مع كيانات إعلامية لاستخدام منصاتها للترويج لصوت مصر وتسليط الضوء على المحتوى الهام مثل القيادات المصرية والدولية والأفكار الخاصة بهم وتشمل تلك الكيانات قنوات التيليفزيون والراديو والإعلام المطبوع وأن تتحول "صوت مصر" لفقرات في أكثر من منصة إعلامية هدفها عرض قصص النجاح والتحديات والعقبات التي تواجه مصر.

وطلب المشاركون، عقد اجتماع مع وزارة التعليم ورؤية كيفية أن تكون هوية مصر جزء مهم من مناهج الأطفال في المدارس من خلال القصص والأناشيد على أن يتم مراجعة المحتوى بحيث يكون جاذب للاطفال ومفيد لهم، والتواصل مع الجهات الانتاجية المصرية ومشاركتهم في بناء الهوية الوطنية بحيث تصبح جزء من سياناريوهات الأعمال الدرامية والفنية بشكل هام.