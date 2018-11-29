البابا تواضروس: يعقوب المقاري ليس راهبًا ومن يتعامل معه محروم كنسيًا

كتب- إسلام ضيف:

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إن الراهب المُجرد من الرهبنة يعقوب المقاري والذي أنشأ ما يُعرف بـ"دير الأنبا كاراس" ليس معترفًا به كراهب، و"من يتعامل معه محروم من الكنيسة" وسنتخذ ضده الإجراءات القانونية.

وأضاف البابا تواضروس في حوار مع فضائية إكسترا نيوز، اليوم الخميس: "الدير عشان يُنشأ دير لازم يُنشأ بالطريق الكنسي، وياخد إذن من البابا، ويكلف البابا شخص كنسي حتى يستكمل الدير شكله الرهباني، ويكون فيه حياة ديرية".

في سياق منفصل، قال البابا تواضروس الثاني إن صلاة ليلة عيد الميلاد المُقبل، ستكون بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح البابا تواضروس، أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والشركات المنفذة للكاتدرائية، أتموا المرحلة الثانية منها، مستكملًا: "وبيعملوا 24 ساعة في اليوم في كل المجالات".

كانت لجنة الرهبنة وشؤون الأديرة بالمجمع المقدس للكنيسة الأرثوذكسية قررت في شهر سبتمبر الماضي، برئاسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية تجريد الراهب يعقوب المقاري، الذي كان سابقًا راهبًا بدير أبومقار، وعودته لاسمه العلماني شنوده وهبة عطا الله جورجيوس.