"المهن التعليمية" تطالب الإعلام بتهدئة الوضع بشأن معلم دمياط المتهم بالتنمر

كتبت-ياسمين محمد:

قال خلف الزناتي، نقيب المعلمين بلجنة تسيير الأعمال، إن النقابة تتواصل مع جميع الجهات المعنية لإنهاء أزمة سامي دياب، المعلم الخبير بمدرسة الشهيد محمد جمال صابر الإعدادية المشتركة بإدارة دمياط التعليمية، والمتهم بالتنمر بطالبة.

وأوضح "الزناتي"، في بيان صحفي، اليوم الخميس، أنه فور علمه بحبس المعلم أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وجه جمال مسلم رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بدمياط بتحريك محامي النقابة ومتابعة ملابسات الواقعة والوقوف بجانب المعلم .

وطالب "نقيب المعلمين" وسائل الإعلام المرئية والمسموعة ومن يكتبون على صفحات التواصل الاجتماعي بتهدئة الوضع وعدم إعطاء الموضوع أكبر من حجمه وإثارة الرأي العام ضد المعلم، مشيرًا إلى أن هناك إجراءات قانونية اتخذتها مديرية التربية والتعليم باستبعاد المعلم من مدرسته وتحويله للشئون القانونية على الرغم من أنه لم يقصد إهانة الطالبة بسملة علي، فبشرته سمراء مثلها .

وشدد "الزناتي" على أن النقابة لم ولن تترك الجميع يتناولون قضايا المعلمين بهذا الشكل المهين، في محاولة منهم للإساءة للمعلمين خاصة وأن عائلة الطالبة أعلنت أنها ستتصالح مع المعلم ، مؤكدًا أن الأمر لن يمر مرور الكرام كما يعتقد البعض، إنما ستتخذ النقابة كافة الإجراءات القانونية تجاه كل من حاول أن يستغل هذه الأزمة لينال من هيبة المعلم .

وأمرت النيابة بحبس المعلم 4 أيام على ذمة التحقيق، على خلفية اتهامه بالتنمر بطالبة ذات بشرة سمراء قائلًا: "اعرب: بسملة تلميذة سوداء"، قبل أن تقرر والدة الطالبة التصالح في الشق الجنائي مع المعلم مؤكدة أن ابنتها لن تحبس معلمها.