البابا تواضروس عن قرارات "ضبط الرهبنة": بسبب تجاوزات بعض الرهبان

القاهرة- مصراوي:

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إنه بعد مرور يومين على نياحة الأنبا ابيفانيوس اجتمعت لجنة الرهبنة وشؤون الأديرة بالمجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، "وتناقشنا في أمور كثيرة".

وأضاف البابا تواضروس في حوار على فضائية إكسترا نيوز، اليوم الخميس: "فكرنا بالاجتماع كيف نضبط الحياة الرهبانية، ومعظم الآباء الرهبان يعيشون حياة ديرية طبيعية، والبعض حدث منهم تجاوزات في بعض الأماكن وفكرنا في ضبط الأحوال"، مؤكدًا على أن الحياة الديرية لها خصوصية.

وأكمل: "وقفنا قبول أخوة جدد لمدة سنة حتى نعطي لرئيس الدير الفرصة للالتفات إلى ديره، ووقفنا رسم كهنوت لمدة 3 سنوات كنوع من التقاط الأنفاس، وإغلاق الأديرة كليا أو جزئيًا في فترة الأصوام".

وكانت لجنة الرهبنة وشؤون الأديرة بالمجمع المقدس قد أصدرت في أغسطس الماضي عدة قرارات بضبط أوضاع الرهبنة في الأديرة التابعة للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، منها وقف قبول رهبان جدد بالأديرة لمدة عام، وقف رسامة الرهبان للدرجات الكهنوتية لمدة 3 أعوام، ومنع ظهور الرهبان في الإعلام، وغلق حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.