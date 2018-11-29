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    البابا تواضروس: علاقتنا بالمسلمين ممتدة لقرون والنيل هو السر

    04:27 م الخميس 29 نوفمبر 2018
    البابا تواضروس: علاقتنا بالمسلمين ممتدة لقرون والنيل هو السر

    البابا تواضروس الثاني

    القاهرة- مصراوي:

    قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إنه استقبل وفدًا كوريًا يزور مسار العائلة المُقدسة بمصر.

    وأضاف البابا تواضروس في حوار مع فضائية إكسترا نيوز، اليوم الخميس، أن الكوريين كانوا يتساءلون بشدة عن لماذا تُصدر الكنيسة بيانات هادئة بعد كل حادث يتعرض له الأقباط في مصر، لافتًا إلى أنه رد عليهم بقوله: "علاقتنا كمصريين، كمسلمين ومسيحيين ممتدة كقرون، والسر في كدة نهر النيل، بنعتبر نهر النيل أبونا والأرض اللي جنبه أمنا ولنا أب واحد وأم واحدة، وأي هجمات موجهة لنا كمسيحيين موّجهة للوحدة والتماسك الوطني في مصر".

    البابا تواضروس المسلمين مسار العائلة المُقدسة مصر فضائية إكسترا نيوز

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