"التنمية المحلية":رفع كفاءة الطريق القديمة يحتاج إلى 35 مليار جنيه

كتب- محمد نصار:

قال المهندس محمد السيد، مساعد وزير التنمية المحلية لشئون التخطيط، إن الدولة بحاجة لإحلال وتجديد ورفع كفاءة آلاف الكيلومترات من الطرق، يتم العمل في الوقت الحالي على 1500 كم منها.

وأضاف السيد، خلال مؤتمر صحفي بحضور وزير التنمية المحلية، الخميس، أن الدولة أنفقت خلال الفترة السابقة نحو 10 مليارات جنيه على مشروعات الرصف شملت إحلال وتجديد بعض الطرق وإنشاء طرق جديدة.

وتابع: "رفع كفاءة شبكة الطرق القديمة يحتاج لتكلفة إجمالية قدرها 35 مليار جنيه، ويوجد بها ما يمثل أولوية عاجلة لا تحتمل التأجيل".

وأوضح تخصيص نحو 1.1 مليار جنيه لإحلال وتجديد الشبكات المتهالكة، بجانب 500 مليون جنيه؛ لتغيير كشافات أعمدة الإنارة لكشافات ليد.