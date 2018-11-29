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    مطران شبرا الخيمة في زيارة للسعودية

    02:18 م الخميس 29 نوفمبر 2018
    مطران شبرا الخيمة في زيارة للسعودية

    جانب من الزيارة

    كتب- إسلام ضيف:
    أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أن الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة، يزور حاليًا المملكة العربية السعودية، واستقبله بالعاصمة الرياض الشيخ الدكتور محمد العيسى الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي.

    وأوضحت الكنيسة، في بيان اليوم الخميس، أن اللقاء حضره وفد من السفارة المصرية بالسعودية.

    يشار إلى أن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، زار قداسة البابا تواضروس الثاني بالكاتدرائية المرقسية في القاهرة مارس الماضي.

    الكنيسة القبطية الأرثوذكسية مطران شبرا الخيمة السعودية محمد العيسى الأمين رابطة العالم الإسلامي السفارة المصرية بالسعودية

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