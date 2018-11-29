وزير النقل يسلم شهادات دورة "نشر إجراءات النزاهة والشفافية"

كتب- أحمد نجيب:

عقدت وزارة النقل، الخميس، دورة تدريبية بعنوان "نشر إجراءات النزاهه والشفافية وسبل مكافحة الفساد"، لمدة 5 أيام لعدد 24 متدربًا من هيئتي الموانئ البرية والجافة، النقل النهري.

وسلم الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، شهادات الحصول على الدورة للمتدريبن، في إطار خطة وزارة النقل لاستمرار نشر الوعي وثقافة النزاهة والشفافية وكيفية مكافحة الفساد وسبل التصدي لها.

جدير بالذكر أن هذه الدورة تناولت كيفية إدارة الأزمات واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام 2003، الحوكمة، الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، اتجاهات الإدارة المدنية وعلاقتها بمكافحة الفساد، مدونات السلوك الوظيفي، قانون الخدمة المدنية، المسئولية التأديبية، واجرت التدريب هالة الليثي مقر لجنة مكافحة الفساد بالوزارة.