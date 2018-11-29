مجلس "الأزهر" يبحث الاستعداد لامتحانات نهاية العام في اجتماعه الشهري

12:24 م الخميس 29 نوفمبر 2018
مجلس "الأزهر" يبحث الاستعداد لامتحانات نهاية العام في اجتماعه الشهري

الدكتور محمد المحرصاوي

كتب – محمود مصطفى:

بدأ مجلس جامعة الأزهر، اجتماعه ظهر الخميس، بمقر الإدارة بمدينة نصر، اجتماعه الشهري لبحث الموضوعات، المطروحة على جدول الأعمال.

ومن المقرر، أن يبحث الاجتماع الذي يعقد برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي، سير العملية التعليمية، والاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الأول، التي تعقد مطلع يناير المقبل.

ويبحث المجلس، الجزاءات والترقيات الخاصة بأعضاء هيئة التدريس.

جامعة الأزهر امتحانات نهاية العام مدينة نصر

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