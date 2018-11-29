أمين "سياحة البرلمان" يقترح إقامة مباراة لنجوم العالم في مصر

القاهرة- مصراوي:

اقترح النائب مجدي بيومي، أمين سر لجنة السياحة بمجلس النواب، توجيه دعوة لنجوم الرياضة على مستوى العالم لإقامة مباراة ودية بينهم في القاهرة، وتنظيم عدد من الزيارات لهم في مختلف أنحاء المواقع الأثرية على مستوى الجمهورية.

وأوضح أمين سر لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، في بيان اليوم، أن السياحة المصرية تشهد تحسنا كبيرا وهذا بفضل توجيهات القيادة السياحية والاستمتاع بمزيد من الأمن والاستقرار على الصعيد السياسي والاقتصادي والأمني، ولكن لا مانع من الترويج أكثر للسياحة المصرية بأفكار غير تقليدية.

وأضاف النائب مجدي بيومي، أن مثل هذه المباراة تشهد اهتمامًا عالميًا وتنقلها العديد من المحطات الفضائية على مستوى العالم وبالتالي تعد دعاية بشكل مباشر للسياحة المصرية، مشددا على ضرورة بحث الأمر بتخصيص اعتمادات مالية بالوزارة لمثل هذه المقترحات التي تهدف جميعها للنهوض بالسياحة المصرية.