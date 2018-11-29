برلماني يطالب برفع كفاءة البنية التحتية لمواجهة السيول

كتب- أحمد علي:

طالب النائب عبدالوهاب خليل، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان ونائب محافظة الجيزة، بإعلان خطتها لمواجهة السيول، وخطة التعامل مع الأزمات والتنسيق بين هيئة الأرصاد والمحافظات المتوقع أن تشهد مخاطر للسيول، لافتا إلى أن محافظة الأسكندرية من تلك التي تشهد تقلبات في الطقس.

وأوضح عضو مجلس النواب، في بيان، الخميس، ضرورة التنسيق بين كل الوزارات المعنية بهذا الأمر، مشيدا بالجهود التي بذلتها الحكومة في الآونة الأخيرة من أجل رفع كفاءة الكثير من الطرق في مختلف أنحاء الجمهورية، مشددا على ضرورة تفعيل الخط الساخن لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين حول الأمطار والسيول في جميع المحافظات بالتنسيق مع غرف العمليات بدواوين المحافظات من أجل سرعة التحرك وتفادي الوقوع في أزمة.

وأضاف عضو لجنة الإسكان، أن أزمة السيول تتطلب استراتيجية تعتمد على آليات منها رفع كفاءة البنية التحتية، تطهير مخرات السيول ومساراتها، وتشديد الرقابة على المحليات من أجل متابعة الأوضاع بصورة مستمرة ومواجهة أي مخاطر حتى لا تقع كارثة نحن في غنى عنها، على حد وصفه.