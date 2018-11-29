رئيس الوزراء ينيب وزير التضامن للمشاركة في الاحتفال بالعيد الوطني للإمارات

القاهرة - أ ش أ:

أناب رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي ، وزير التضامن الاجتماعي الدكتورة غادة والي للتهنئه بالعيد الوطني السابع والأربعين لدولة الإمارات العربيه المتحدة والذي واكب ذكري مرور ١٠٠ عام علي ميلاد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان أول رئيس لدولة الإمارات ، وذلك في الاحتفال الذي نظمته سفارة الإمارات بالقاهره مساء أمس الأربعاء.

وذكرت وزارة التضامن الاجتماعي - في بيان لها اليوم - أن سفير الإمارات بالقاهرة السفير جمعه مبارك الجنيبي كان في استقبال الوزيرة بمقر الاحتفال ، حيث عبر عن شكره وتقديره لمشاركتها بالاحتفال.

ومن جانبها، أشادت الدكتورة والي - خلال لقائها بالسفير الإماراتي - بعمق العلاقات المصرية الاماراتية والتعاون المستمر والمثمر بين البلدين في كل المجالات، مؤكدةً الحرص علي تطوير هذا التعاون.

حضر الاحتفال عدد كبير من الوزراء والدبلوماسيين ونواب البرلمان، بالإضافة إلي عدد من الدبلوماسيين بالسفارات العربية والأجنبية بالقاهرة ونخبة من الشخصيات العامة. ​