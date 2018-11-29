نقابة الأطباء البيطريين غاضبة بعد طعن زميل على يد جزار في البحيرة

كتب - أحمد مسعد:

"سبق وأن رفض له ذبح عجول إناث مصابة بمرض السول فقرر قتله"؛ بهذه الكلمات أعرب الدكتور يوسف العبد وكيل نقابة الأطباء البيطريين عن غضب مجلس النقابة من تعرض زميلهم الدكتور سالم محمد سالم طبيب بيطري في محافظة البحيرة لواقعة اعتداء على يد جزار بعدما رفض الطبيب ختم ماشيته لعدم مطابقتها المواصفات اللازمة.

قال العبد، في تصريحات خاصة لمصراوي، إن الطبيب وقع علية الاعتداء في أحد مجازر دمنهور، لافتًا إلى أن الجزار وشقيقه اعتديا على الطبيب وحاولا قتله، وأن موظفو المجزر أنقذوا الطبيب بصعوبة بالغة من أيديهم، بينما هرب الشقيقان. وأكد أن النقابة تبحث آليات مواجهتما قضائيًا، وتتابع مع رجال الأمن تطورات الواقعة.

وسبق للطبيب المذكور رفض ذبح أحد العجول المصابة بمرض السل، وهدده الجزار المذكور، لكن لم يرضخ للتهديدات، وفق تصريحاته لمصراي، مضيفًا أنه غادر المشفي بعد إجراء تقطيب لجرحه أسفل البطن، وحصل على تقرير طبي بإصابة أكثر من 21 يومًا.

وقال الدكتور خالد العامري، نقيب الأطباء البيطريين، إن ما حدث للطبيب سالم ليس أول واقعة تعدي على زميل يرفض ذبح حيوان مصاب، محملاً وزارتي الزراعة والدخلية مسؤولية حماية الأطباء البيطريين.

وأضاف العامري، في تصريح خاص لمصراوي، أنه أعد الأوراق الرسمية الخاصة بمحضر واقعة الطبيب سالف الذكر، وتقرير حالته الصحية، تمهيدًا لتقديم بلاغ إلى النائب العام. وأشار إلى أن "النقابة لن تترك أبناءها فريسة لتعديات الخارجين عن القانون". ​